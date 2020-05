Davina Michelle zingt tutorials voor Nikkie de Jager, kijkers geloven oren niet

Niet ‘you just gotta go skyward’, maar ‘you can take your foundation’. Voor de nieuwe video van NikkieTutorials bewerkte Davina haar nummers Skyward, Better Now, Beat Me en Duurt te lang om de make-upgoeroe zingend instructies te geven. ,,Ik ben er denk ik twee weken mee bezig geweest’’, vertelt Davina in de video. ,,Ik heb elke dag een paar uur geschreven.’’ Het resultaat werd binnen veertien uur meer dan 320.000 keer bekeken.



Vanwege het coronavirus staat in de video een plaat van plexiglas tussen het tweetal. Nikkie heeft in het filmpje soms stress vanwege de snelheid van de instructies, maar het eindresultaat mag er zijn. Onder de video staan inmiddels ruim 4100 reacties, vrijwel zonder uitzondering positief. ‘Ik heb nooit eerder 22 minuten achter elkaar kippenvel gehad’, schrijft iemand bijvoorbeeld. ‘Ik kreeg rillingen en ze zong alleen nog maar over make-up’, vult een ander aan. ‘Meteen fan van Davina, het zingen kost haar totaal geen moeite!’



De Rotterdamse zangeres (24) is getuige de reacties niet voor alle internationale kijkers onbekend. Davina ging eerder de wereld over met haar cover van het Pink-nummer What about us, nadat de Amerikaanse zangeres had geoordeeld dat ze ‘beter klinkt dan ik ooit zal doen’. Davina’s cover is inmiddels ruim 16 miljoen keer bekeken: