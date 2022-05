Davina Michelle ontroert met Vlaamse cover en verbluft collega’s: ‘Wat een talent!’

Het jonge Belgische zangtalent Camille Dhont was gisteren de hoofdgast in het zangprogramma Liefde voor muziek. Artiesten als Davina Michelle, Suzan & Freek en enkele Belgische sterren mochten kiezen uit haar liedjes. Camille is bekend van de Vlaamse jeugdserie #LikeMe, die ook bij Videoland te zien is, en wordt genoemd als Belgische inzending voor het songfestival volgend jaar.



Davina Michelle was al langer bekend met de 20-jarige muzieksensatie van de zuiderburen. Ze ontmoette haar tijdens de opnames van een ander muziekprogramma. ,,Als ik kijk naar mijn afgelopen paar jaar, kijk ik naar jou als een klein zusje”, vertelde ze voorafgaand aan haar optreden. ,,Iemand die in een paar jaar zich ongelooflijk hard naar de top heeft gewerkt. Ik heb voor het nummer gekozen waar het in de showbizz voor jou allemaal mee begon.”