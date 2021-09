Davina Michelle brengt loepzuiver het Wilhelmus ten gehore in Zandvoort

Dolblije Olcay Gulsen: ‘Ruud is helemaal kankervrij’

1 september Goed nieuws voor radio-dj Ruud de Wild: hij is ‘helemaal kankervrij’. Dat laat zijn vriendin Olcay Gulsen vandaag weten in een update in haar Instagram Stories. De Wild, die eergisteren nog onder het mes ging, maakt het heel goed. ‘En als dat zo blijft mag hij vrijdag naar huis’, aldus Gulsen.