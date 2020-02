Davina en Maan kijken zwoel in de camera en Sylvie kan een warme sjaal gebruiken

Er is wat anders aan radio 2-dj Gerard Ekdom, maar wat het nou precies is? Is hij naar de kapper geweest?

Een warme sjaal kan Sylvie Meis wel gebruiken. Ze is verkouden.

Zwoel kijken zangeressen Maan de Steenwinkel en Davina Michelle de camera in. Zouden de twee samen de studio ingedoken zijn?

Arjen Lubach is normaal een bezig bijtje, maar had zo te zien niet zo heel veel te doen. Collega-presentator Renze Klamer zegt dan ook niet voor niks: ‘NPO, geef die jongen snel weer wat te doen.’

Was het maar weer zomer, mijmert presentatrice Geraldine Kemper. De Volendamse wil ongetwijfeld weer wat vaker in dit soort niemendalletjes naar buiten toe.

Het zoontje van Gooische vrouw Pauline Wingelaar snapt niet waarom hij met zijn klasje naar een museum in Laren is gestuurd.

Jim Bakkum kampt, nadat hij vorige zomer verstoppertje met zijn kids speelde, nog altijd met een zonnesteek.

Fajah Lourens is hard op weg slangenmens te worden.

Luca Borsato zet een nummer van rapper Snelle op repeat nu hij door een turbulente periode gaat. ,,Als het even niet gaat. Als het even niet loopt. Ook al wacht je nog steeds op de zon in het heetst van de storm, er is toch nog hoop’’, aldus Snelle in Hoofd Omhoog.

Volledig scherm © Instagram/Luca Borsato

Model Rose Bertram heeft een opvallend lang linkerbeen.

Saar Koningsberger kampt met chronisch slaaptekort.

Songfestivaldiva Edsilia Rombley staat mooi te zijn in een oersaaie lift.

Vlaamse schone Evi Hanssen is geen spat veranderd.

Fred van Leer is al uren bezig met klappen.

Jessie Jazz Vuijk twijfelt of ze haar topje uittrekt.

In huize Koblenko is gisteren lichte paniek uitgebroken nadat de stroom uitviel. De blondine overweegt nu over te gaan tot een vluchtplan.