David Guetta zit recordhouder Frans Bauer op de hielen

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 38 op Qmusic. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 4 binnenkomers, 17 stijgers en 17 zakkers.

TICK TOCK- Clean Bandit and Mabel feat. 24kGoldn

Vorige week zagen we Mood van 24kGoldn en Iann Dior binnenkomen in de Top 40 en ook deze week komen we de naam van 24kGoldn tegen op een binnenkomer. De 19-jarige Amerikaan werkt nu namelijk samen met Clean Bandit en Mabel. Clean Bandit ken je ongetwijfeld van de nummer 1-hit Rather Be uit 2014 en Mabel stond in 2019 voor het eerst in de Top 40 met Don’t Call Me Up. Tick Tock, dat je schrijft met ‘ck’ heeft niks te maken met de populaire videoapp maar gaat over een obsessieve relatie, zo liet Jack Patterson weten. De track is deze week nieuw in de lijst op nummer 35.

LET’S LOVE- David Guetta & Sia

David Guetta werkt graag samen met Sia. Dat vertelde hij in 2018 tijdens de Grammy Awards. De Franse dj en producer maakte al vier keer eerder een hit met de Australische zangeres: Flames, Titanium, She Wolf en Bang My Heart. Het is het veertiende achtereenvolgende jaar dat David Guetta met minimaal één nummer in een kalenderjaar de Top 40 weet binnen te komen. Da’s bijzonder want er is slechts één man die dat langer vol wist te houden; het lukte Frans Bauer namelijk voor een onafgebroken periode van 15 jaar. Let’s Love kan wel eens het nummer worden waarmee hij de een-na-meest succesvolle Top 40-artiest ooit gaat worden want het verschil met de huidige nummer 2, Madonna, is inmiddels geslonken tot 109 punten. Let’s Love was de afgelopen week Alarmschijf op Qmusic is nu de hoogste nieuwe op nummer 32.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

Despacito, Dura en I Don’t Care waren de zomerhits van 2017, 2018 en 2019. Met een heerlijke nazomerweek achter de rug komt er op 22 september een officieel einde aan de zomer van 2020. Dat betekent ook dat we nu weten wat dé zomerhit van dit jaar is geworden. Banana van Conkarah en Shaggy staat op 3, Watermelon Sugar van Harry Styles op 2 en Savage Love van Jawsh 685 en Jason Derulo mag zich nu officieel dé zomerhit van 2020 noemen. In de Top 40 vallen de twee na 11 weken van het erepodium en staan ze op nummer 4.

HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

Op dat erepodium van de Top 40 wel wat verschuivingen want Ava Max neemt het vrijgekomen plekje op 3 nu in met Kings & Queens. Rolf Sanchez doet op zijn beurt een stapje opzij en Más Más Más is nu, na twee weken op nummer 1, de nummer 2. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 in de lijst hebben met Head & Heart van Joel Corry & MNEK.

Deze week, met de Top 500 van de 00’s op Qmusic, even geen Top 40 Update. Maar des te spannender wordt het met een nieuwe Top 40 en die hoor je dan deze vrijdag vanaf 14.00 uur.