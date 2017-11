David Cassidy in kritieke toestand in het ziekenhuis

Volgens TMZ is Cassidy drie dagen geleden met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is sinds die tijd verslechterd. Zijn organen vallen langzaam uit en tenzij hij een levertransplantatie krijgt zijn de vooruitzichten zorgwekkend.



De Partridge Family-acteur heeft al langer problemen met zijn gezondheid. In februari kreeg hij de diagnose dementie. Dat was voor hem geen verrassing aangezien zijn opa en moeder ook dement werden. Hij besloot daarna te stoppen met toeren om zich te focussen op zijn 'gezondheid en geluk'. ,,Ik wil focussen op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten", zei hij toen.



De familie van Cassidy heeft zich verzameld in het ziekenhuis en is voorbereid op het ergste.