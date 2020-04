Dave Roelvink naar ziekenhuis met hangend gezicht: ‘Ik zie niks meer’

Dat bevestigt Roelvinks manager aan deze site. Het begon eerder vandaag met een ‘strontje’ in zijn oog, aldus de woordvoerder. Dave kon ook niet goed zien, meldde hij op Instagram. ,,Nou, het wordt niet echt beter, zeg maar’’, zei hij in een kort filmpje waarin zijn dichte, dikke oog te zien is. ,,Ik zie helemaal niks meer.’’



Vermoedelijk dacht Dave dat het wel over zou gaan, maar vanavond had hij nog steeds last. Daarom ging hij naar het ziekenhuis. ,,De hele boel begint te hangen’’, meldde hij. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is.