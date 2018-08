Dave Roelvink na dollemansrit: 'Het valt allemaal wel mee'

Giez Bergervoet, die Dave Roelvink boekte voor het feest Welcome To The City, laat weten dat hij 20 minuten voor aanvang van de show een berichtje van het management van Dave kreeg. ,,Hij zou om 2.30 uur draaien, toen ik ineens een app-je kreeg dat Dave niet kon komen in verband met een auto-ongeval. Om 3.00 uur hebben we toen het publiek ingelicht. Het was echt flink balen, want veel mensen kwamen speciaal voor Dave.''



Bergervoet heeft morgen contact met Daves woordvoerder over de afhandeling. ,,Het is de bedoeling dat we er financieel uitkomen, want er zijn veel mensen teleurgesteld.''