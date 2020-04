Dave Grohl vecht tegen tranen om BBC-actie

Martin Garrix draait op Bevrij­dings­dag live vanaf zijn jacht

18:11 Martin Garrix treedt op 5 mei vanaf zijn jacht op met een speciale liveset, dat maakte The Media Nanny vandaag bekend. De dj/producer vaart in een één uur durende show over de Hollandse wateren om alsnog een beetje Bevrijdingsdag te vieren.