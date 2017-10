Datingshow Op Goed Geluk keert terug op televisie

Politie onderzoekt Weinstein, nog meer Hol­ly­wood­ster­ren doen hun verhaal

5:57 De politie in de Amerikaanse stad Los Angeles gaat onderzoek doen naar aanleiding van een aangifte van seksueel geweld in 2013 door Hollywoodproducent Harvey Weinstein. Dat heeft een woordvoerder donderdag laten weten. Diezelfde dag kwamen zowel actrice Lupita Nyong’o als regisseur Quentin Tarantino met verklaringen over seksueel wangedrag door Weinstein.