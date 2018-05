Daphne dobbert met opblaasvriend en Martijn knalrood na uurtjes zonnen

Dionne Slagter gaat na It Takes 2 door met zingen

14:58 Dionne Slagter gaat na het winnen van It Takes 2 door met zingen. ,,Dit is niet het einde. Ik ga doorpakken", zegt de YouTuber in haar vlog. ,,Dit is het moment voor mij dat ik vertrouwd op het podium sta en vertrouwd ben met mijn stem. Dit is het moment dat ik moet doorgaan."