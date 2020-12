Danny Vera stoot Queen van troon in Top 2000: ‘Dacht dat mensen er klaar mee zouden zijn’

Vlak na de bekendmaking dat Danny Vera de nieuwe nummer 1 is in de Top 2000, is hij zelf sprakeloos. ,,Ik ben meestal van heel veel praten, maar hier ben ik een beetje stil van. Ik vind het prachtig en een vleugje gênant. Het is heel bijzonder", zegt hij op Radio 2. Tegenover deze site vult hij aan: ,,Het klinkt misschien naïef, maar ik had het niet verwacht. Had gedacht dat mensen er misschien wel een beetje klaar mee zouden zijn.”



Maar nu is het een feestmoment voor Danny Vera. ,,Op oudejaarsavond hoop ik dat ik om vijf voor twaalf champagne kan drinken met mijn vrouw. Dan zal het kind er toch wel zijn?” zegt hij doelend op de zwangerschap van zijn vrouw Escha, die met kerst is uitgerekend. De radio staat in ieder geval op dat historische moment aan in huize Vera. ,,Ja hoor, we kunnen toch nergens heen!”

Vijfde lied

De nieuwe nummer 1 past helemaal in het patroon van de Top 2000, die er om de vijf jaar een nieuwe koploper bij krijgt. Vanaf de eeuwwisseling is Bohemian Rhapsody al het populairste lied, maar in 2005 (Avond van Boudewijn de Groot), 2010 (Hotel California van The Eagles) en 2015 (Imagine van John Lennon) was er telkens een nieuwe lijstaanvoerder. Roller Coaster is nu het vijfde lied ooit dat op 1 staat in de eindejaarslijst van NPO Radio 2. Hotel California stond ook in 2014 bovenaan, in de overige zeventien edities ging Queen aan kop.



Dat Roller Coaster dit jaar de enige plaat zou zijn die Bohemian Rhapsody zou kunnen verdringen was al duidelijk. De plaat die Danny Vera samen schreef met de Brabantse singer-songwriter Mercy John was vorig jaar al sensationeel gedebuteerd op plaats 4 en in andere hitlijsten over 2020 scoorde het gevoelige liedje ook hoog. Zo voert Roller Coaster de Evergreen Top 1000 van Radio 5 aan en in de Top 4000 van Radio 10 neemt het lied de tweede plaats in, achter Bohemian Rhapsody.



Opvallende stijger dit jaar is Heroes van David Bowie. Het nummer stijgt maar liefst zeventien plaatsen en bereikt daarmee de top 10. Mogelijk dat de coronacrisis met die stijging te maken heeft.

Maradona

Slecht nieuws is er voor de Britse band Toploader. Hun nummer Dancing in the Moonlight heeft de 2000 beste liedjes nét niet gehaald en is op plek 2001 terechtgekomen. Opus met Live is Life is wel weer teruggekeerd in de hitlijst. Het nummer stond de afgelopen tijd weer volop in de aandacht na het overlijden van Diego Maradona, die zijn iconische warming-up op de tonen van Live is Life deed.



De complete Top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld. De uitzending van de lijst begint dit jaar direct op eerste kerstdag (vrijdag 25 december) om 00.00 uur vanuit het Top 2000 Café. Traditiegetrouw zal de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen zijn.

Dit is de top 10 van de top 2000 van 2020: 1. Roller Coaster - Danny Vera (4)

2. Bohemian Rhapsody - Queen (1)

3. Hotel California - Eagles (2)

4. Piano Man - Billy Joel (3)

5, Stairway To Heaven - Led Zeppelin (5)

6. Black - Pearl Jam (7)

7 Avond - Boudewijn de Groot (6)

8. Fix You - Coldplay (8)

9. Wish You Were Here – Pink Floyd (10)

10. Heroes - David Bowie (27)



Tussen haakjes de notering van vorig jaar.

Onlangs presenteerde Danny Vera op onze site zijn nieuwe album, bekijk het hieronder terug: