Danny Vera haalt 100 miljoen streams met Roller coaster: ‘Euforisch totdat ik aantal van Duncan Laurence zag’

De gegevens op Spotify zijn nog niet ververst, toch weet Danny Vera (46) dankzij zijn artiestenaccount al dat Roller coaster op de streamingsdienst 100 miljoen keer is afgespeeld. ,,Ik was even euforisch, totdat ik mijn telefoon opende”, reageert hij lachend via de telefoon. ,,Toen zag ik dat Duncan Laurence een miljárd streams heeft. Nou ja, het is geen wedstrijd, hè? En wat ik dan weer leuk vind: wij hebben ook 15.000 fysieke singletjes verkocht.”

Roller coaster, uitgebracht in 2019 en pas in tweede instantie een hit, kwam in 2020 op 1 in de Top 2000 van Radio 2. ,,Dat zal het aantal streams ook wel verhoogd hebben”, zegt Vera, die het nummer componeerde met collega Mercy John. ,,We hadden vorige maand even contact per app, toen zeiden we nog tegen elkaar dat Roller coaster het zo goed deed. En nu hebben we dus de grens van 100 miljoen bereikt. Absurd, toch?”

Usain Bolt

De mijlpaal van 100 miljoen streams is voor Vera een kroon op het werk, maar het moet vooral niet overdreven worden. ,,Het is maar muziek, hè. Het is niet dat je als Usain Bolt het hardst kunt lopen van iedereen. Ik heb me nooit bezig gehouden met hits, dat het liedje toch zo is aangeslagen is gewoon leuk voor iedereen. In 2009 had ik nog helemaal geen streams, nu heb ik er 100 miljoen.”

