Danny Ghosen komt met vervolg op tweeluik Slag om Libanon na explosie

Zoontje Yolanthe heeft mini-rol in nieuwe film

15:02 Niet alleen Yolanthe Cabau is te zien in de nieuwe film Just Say Yes, ook haar 4-jarige zoontje Xess Xava maakt zijn opwachting. Het is wel een klein rolletje, waarbij hij waterballonnen op zijn moeder mag gooien, vertelt de 35-jarige Yolanthe aan De Telegraaf.