Danny Froger (31) verwacht eerste kindje: ‘Mooiste stap uit mijn leven'

Danny deelt het blijde nieuws met een foto waarop hij het licht bollende buikje van zijn vriendin vasthoudt. Op een tweede kiekje toont het stel twee echofoto’s. ,,Kan niet wachten om dit kleine mensje te ontmoeten dat voor de helft van mij is en voor de helft van degene van wie ik houd!’’, schrijft Dominique op haar Instagram. Danny en Dominique, verkoopster bij parfumerie Douglas in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, zijn ruim twee jaar samen. Froger liet een jaar geleden al weten dat de twee ‘druk aan het oefenen’ waren om een gezin te stichten. ,,Het zit goed tussen ons, dus waarom zouden we wachten’’, zei hij tegen het blad Linda.meiden . Froger bleek een vrij traditionele opvatting te hebben over de toekomstige rolverdeling. ,,Ik ben opgegroeid met het idee dat een man financieel voor zijn vrouw moet kunnen zorgen’’, zei hij. ,,Maar zij wil blijven werken, dus: oké. Al vind ik wel dat een kind niet vijf dagen per week naar de crèche hoort te gaan.’’

‘Lekker wijf’

Danny en Dominique, die op plek 416 staat in de lijst met de mooiste vrouwen van Nederland volgens mannenblad FHM, leerden elkaar kennen op het verjaardagsfeest van zijn oom. ,,Hij werd zestig en we zaten met al zijn vrienden in een restaurant’’, vertelde hij.



,,Daar was één lekker wijf: Dominique. Toen ik klaar was met alle verhalen over voetbal, bier en vrouwen, ben ik op haar afgestapt. Een paar weken later kwam ze kijken bij een optreden. Ik voelde toen al dat het goed zat. Drie maanden later zijn mijn hond en ik bij haar ingetrokken.’’