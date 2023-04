Dankzij Nick & Simon gingen Og3ne-zussen driestemmig zingen, nu nemen ze samen een lied op

Met videoDe zingende zussen van Og3ne hebben deze week een droom in vervulling zien gaan in het NPO 3-programma Strandgasten . Lisa, Amy en Shelley Vol zongen samen met Nick & Simon een klassieker van het Volendamse duo, dat een grote rol blijkt te hebben gespeeld in hun leven.

In het Beste zangers-achtige Strandgasten ontvangen Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol artiesten op het strand van Zandvoort. Ze gaan in gesprek en spelen samen hun favoriete liedjes. In de laatste aflevering was woensdag Og3ne te gast, dat niet ging voor een nummer van een grote buitenlandse ster. Het drietal zong liever een lied van de gastheren zelf.

,,Hun muziek hebben we echt zo vaak gezongen, gedraaid in de auto, met mama, naar school’’, verwees Amy naar dierbare momenten met hun moeder Isolde, die in 2017 op 48-jarige leeftijd overleed aan kanker. ,,We hebben alles altijd meegezongen. We hebben die albums van jullie stukgedraaid.’’ En: ,,Het was een van de eerste dingen waar wij meerstemmig op mee gingen zingen’’, vulde Lisa aan.

Ze waren met hun talent vast ooit in de muziek terechtgekomen, maar je kunt volgens Shelley best zeggen dat er zónder Nick & Simon mogelijk geen Og3ne was geweest. ,,Ik vind het zo bijzonder dat onze muziek een herinnering is van veel mensen’’, zei Simon. ,,Dat lees je weleens, dat hoor je weleens. Maar als je face-to-face zo’n verhaal een-op-een te horen krijgt... Dat vind ik mooi. Ik was ook dat jochie vroeger dat meezong met Bonnie St. Claire.’’

Gemiste kans

De zussen konden niet wachten om samen Kijk omhoog te zingen, waarvan de opname sinds donderdagmiddag op YouTube staat. Het was een bijzondere ervaring, vindt het trio. ,,We hebben ze supervaak al gezien en gesproken, maar er is nooit een moment geweest dat we echt met elkaar konden zingen’’, legde Shelley uit.

Keizer vond de eer geheel wederzijds, net als Schilder. ,,Mooie versie dit zeg’’, zei hij achteraf. ,,Ik betreur dat we het niet met deze koortjes hebben opgenomen in 2007, want wij hebben zelf die koortjes ingezongen.’’

De lof voor hun oeuvre komt op een bijzonder moment voor Nick & Simon, die deze en volgende week een reeks afscheidsconcerten geven voordat ze stoppen als duo. Ze blijven wel samen programma’s maken, maar het is onduidelijk of Strandgasten terugkeert. De laatste aflevering trok woensdag 251.000 kijkers.

