Dankjewel Johnny, dat de grote ongevaccineerde denker Nielson zijn inzichten mocht delen

Hé ja. Eindelijk. Ik zat er al een paar dagen op te wachten, maar na alle ellenlange discussies op tv over de voor- en nadelen van de coronapas, waarbij de chronisch ontevreden horeca-eigenaren weer ouderwets de boventoon voerden, was daar eindelijk hét argument om er faliekant tegen te zijn. Uitgerekend bij Johnny de Mol in HLF8, bij wie corona in de eerste aflevering nog een verboden woord was. Maar als je elke dag een uur zendtijd moet vullen, zijn principes er enkel om pijlsnel overboord te zetten.