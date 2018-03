Daniëlle Oerlemans deelt foto's van verbouwde miljoenenvilla

De Oerlemansjes lieten hun gigantische landhuis in de sjieke wijk Bel Air duidelijk moderner maken. De klassieke elementen, zoals een sierlijke trapleuning en een schouw, werden strak gestuct en spierwit geverfd. ,,Van Dallas naar Jan des Bouvrie'', oordeelt één van Daniëlles volgers.



In één van de kamers werd gekozen voor een zwarte marmeren schouw en kregen de muren een oranje kleurtje; vermoedelijk geïnspireerd door het Nederlandse 'oranje boven'.



Daniëlle en Eyeworks-oprichter Reinout, die sinds 2007 met hun kinderen Thijmen (16), Fiene (13), Benjamin (11) en Katelyn (8) in de States wonen, haalden begin dit jaar opgelucht adem nadat hun familiewoning bijna ten prooi viel aan de heftige branden die in Los Angeles woedden. ,,Ze zijn al een tijdje bezig aan het toekomstige huis. Renoveren, verbouwen, inrichten. Ze zouden er over twee maanden in gaan, maar kunnen er nu niet bij. We hopen dat de wind snel gaat liggen, anders zijn ze heel bang dat het fout gaat'', liet Daniëlles moeder Sjenny in december los.