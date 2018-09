'Daniel Craig verkiest nieuwe film boven Bond'

Het nieuws bevestigt dat de nieuwe Bond-film zeker een half jaar wordt uitgesteld. De opnames van Bond 25 zouden in december van start gaan; de première stond in oktober 2019 gepland. Het project kwam in zwaar weer nadat de producenten regisseur Danny Boyle de laan uitstuurden. Zij zouden een onoverkomelijk creatief verschil van mening hebben over het scenario en de beoogde acteur voor de schurkenrol.



De problemen met de regisseur betekenen dat het project vermoedelijk pas eind 2020 in de bioscopen te zien is. De vraag is of Craig nogmaals terugkeert als Bond; de acteur is de 50 inmiddels gepasseerd en heeft al vaker aangegeven genoeg te hebben van de rol. In 2015 gaf hij aan nog liever zijn polsen door te snijden dan dat hij zou terugkeren als 007. Toch tekende hij vorig jaar juli voor een vijfde Bond-film.