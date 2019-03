Dan Karaty weg uit jury Dance Dance Dance, Jan Kooijman vervangt hem

Ramses Shaffy krijgt monument in oud-woonplaats Leiden

20:26 Zanger Ramses Shaffy (1933-2009) krijgt een monument in de stad Leiden. De chansonnier woonde tussen 1940 en 1952 bij een Leids pleeggezin, nadat hij door zijn ouders naar Nederland was gestuurd. Het beeld moet achter het Centraal Station van Leiden komen te staan, in het Terweepark. Hier woonde het echtpaar dat voor hem zorgde.