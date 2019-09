Damian breekt tijdens kampvuur: ‘Nachtmerrie is waarheid geworden’

De deelnemers van Temptation Island VIPS weten inmiddels dat de kampvuurbeelden confronterend kunnen zijn. Aan de hand van bepaalde fragmenten worden vaak conclusies getrokken, die later totaal niet blijken te kloppen met de werkelijkheid. Maar voor Damian waren de filmpjes vandaag zo duidelijk als het maar zijn kon. Hij kreeg te horen dat zijn vriendin Shirley ‘geen zin meer had’ in hun relatie. Dat bekende ze tijdens een onderonsje met Yasmin, Liessinde, Pommeline en Yolanthe. De presentatrice vroeg aan de dames hoe zij momenteel over hun relatie dachten. En hoewel Pommeline en Liessinde nog hopen op een goede afloop, zijn Yasmin en Shirley stellig: voor hen hoeft het niet meer. ,,Nou, ik denk niet echt dat ik nog in een moeilijke relatie zit, want ik heb er helemaal geen zin meer in", luidde de woorden van Shirley. Daar schrok Yolanthe zichtbaar van. ,,Ja, ik ben hier zo erg gaan nadenken over wat er allemaal hier is gebeurd. En niet alleen hier", verklaarde ze haar beslissing. ,,Ik heb er gewoon geen zin meer in.” Dat ging er bij Liessinde niet helemaal in. ,,Is het niet gewoon een bevlieging?", probeerde ze Shirley nog te overtuigen. Maar die bleef bij haar standpunt: ,,Nee, ik heb er gewoon echt over nagedacht.”

Tranen

Damian kreeg enkele uren later de vernietigende woorden van Shirley te horen tijdens het kampvuur met de andere heren en presentator Kaj. Hij was al niet blij met de beelden die hij van Shirley te zien kreeg. Zo zag hij zijn vriendin met Yasmin zoenen en gaven de mannelijke verleiders te kennen dat Shirley een makkelijk doelwit is om te verleiden.



Die fragmenten zorgden al voor de nodige ergernis bij Damian, maar de genadeklap kwam niet veel later. Hij moest aanhoren hoe Shirley aan Yolanthe vertelde klaar te zijn met hun relatie. De tranen verschenen in zijn ogen. ,,Duidelijk. Ik zit dagen te zeggen dat ik haar mis. Ik ben ook echt nog verliefd op dit meisje", reageerde hij geëmotioneerd. ,,Dan is toch wat ik de afgelopen dagen heb gedacht, een soort nachtmerrie, die is de waarheid geworden.”



Ondanks de heftige uitspraken van Shirley, blijft Damian zich naar eigen zeggen gedragen. ,,Ik houd nog steeds m’n handen, m'n tong en m'n lul binnenboord.” Dat wilde echter niet zeggen dat de woorden van Shirley hem niks meer doen: eenmaal terug in de villa, kwam zijn woede naar buiten en liet hij zijn agressie los op een bokszak. ,,Ze gaat spijt krijgen.”



In een teaser van volgende week is te zien hoe Shirley met verleider Jorik in bed ligt. ,,Sorry Damian”, valt er uit haar mond te horen.