Dag lieve Mies.

Angela de Jong‘Mies is dood.’ Bizar hoe dat nieuws kan inslaan, ook bij een 42-jarige die eigenlijk te jong is om enige tv-herinnering aan de glorietijd van Mies Bouwman te hebben.

Zo is het toevallig ook nog eens een keer, Een van de Acht, Mies, Open het Dorp - allemaal ver voor mijn tijd. Alleen het laatste seizoen van In de Hoofdrol, begin jaren 90, heb ik ‘live’ meegemaakt. Maar hoe bijzonder zij was, hoe excellent in haar vak, leerde ik toen ik de jaren daarna al die legendarische programma´s van haar terugzag. In fragmenten uiteraard, zoveel is er uit die tijd niet bewaard gebleven.

Haar grote kracht was dat ze volkomen naturel was. Ze had geen autocue nodig, bereidde zich gewoon grondig voor en babbelde tegen de camera en het studiopubliek zoals u en ik thuis de dag doornemen met onze partner en kinderen. Dat maakte haar destijds al bijzonder en anno 2018 eigenlijk nog steeds. Ze deed zich niet beter voor dan ze was, gebruikte geen nodeloos ingewikkelde woorden, zei het zoals het was en zag er ook niet buitenaards knap uit. Al die aandacht en nadruk op uiterlijk bij de huidige generatie presentatrices, daar ergerde ze zich juist nogal aan.

Ook in haar doen en laten was ze heel gewoon. Jaren na haar vrijwillige pensioen, had ik de eer haar te interviewen omdat haar biografie net uit was. Ze wilde best desgevraagd nog eens in die successen van vroeger duiken. Maar het gesprek werd pas echt leuk toen het over haar leven als echtgenote, moeder en oma ging, haar tuin en het plakje ontbijtkoek ‘s ochtends bij de koffie. Gek dat dat soort details je uiteindelijk bijblijven. Net als het gegeven dat ze altijd zelf de cadeautjes kocht voor de lopende band van Een van de Acht. Het is toch te hilarisch: de grootste tv-ster van dat moment die op maandagochtend in de Bijenkorf de prijzen shopt. Ziet u het Linda de Mol en Chantal Janzen al doen?