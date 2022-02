Dader schietpartij vroeg Oprah Winfrey om ‘advies’

De brieven werden gevonden in de kluis van de 33-jarige verdachte. De lokale nieuwszender Newschannel 5 publiceerde de schrijfsels woensdag nadat de rechercheur ze in de rechtszaal had voorgelezen. De man schrijft aan Swift dat hij denkt dat zij een geheime tweelingzus heeft en vraagt haar onder meer ‘als er een Taylor is met twee identiteiten, wie zijn dan die andere mensen?’.

In een lange brief aan Oprah vraagt hij advies over hoe hij moet omgaan met zijn ‘contact’ met Swift. De man had het idee dat de zangeres hem boodschappen stuurde via internet en hem daarna afwees. Hij schrijft dat zijn ouders hem lieten opnemen toen hij ze vertelde dat hij de deur uitging omdat hij met Swift had afgesproken. Ook reed hij een keer naar haar huis in Los Angeles, meer dan 1500 kilometer verderop, maar had daar het idee dat de zangeres zich voor hem verstopte. De brief aan Oprah werd in 2017 geretourneerd. De brief aan Swift zat niet in een envelop.