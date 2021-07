DaBaby vindt reactie na homefobe uitspraken zwaar overdreven

Oud-tophockey­er snapt uitnodi­ging Ab Osterhaus niet bij Oranjezo­mer: ‘Moet me wel inhouden’

26 juli Ruim 800.000 kijkers zagen gisteravond in De Oranjezomer oud-tophockeyer Jacques Brinkman behoorlijk tekeergaan tegen een medegast, viroloog Ab Osterhaus. ,,Ik zeg: als het over de Zomerspelen gaat en over de sport, laten we de virologen dan even thuislaten?” stelde hij. Presentator Wilfred Genee werd er een beetje ongemakkelijk van. ,,Wat gebeurt hier allemaal joh?”