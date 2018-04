Daan Schuurmans kruipt in huid van strafrechtadvocaat

De succesvolle strafrechtadvocaat Daniel Elias (Schuurmans) kan zich na een auto-ongeluk niet meer herinneren wie hij is en wat er is gebeurd. Elias runt samen met een zakenpartner een prestigieus advocatenkantoor en is getrouwd met Alize (Schluter), in het dagelijks leven rechter. Als in het wrak van zijn auto bloedsporen worden gevonden van zijn verdwenen nichtje (Jansen) lijkt Elias de belangrijkste verdachte.