Cupido schoot bij deze First Dates-koppels wél raak: ‘Dit pakken ze ons niet meer af’

Voor de Brabantse Rosanne was First Dates ‘al een happening, en dan komt de krant er nu ook nog eens bij’. ,,Het moet niet gekker worden’’, lacht ze. De 53-jarige Rosanne werd op een snikhete middag in juli van dit jaar door haar zus en een vriendin bij het First Dates-restaurant afgezet. Het was een dolle boel geweest in de auto en ze was ‘gezond zenuwachtig’. Rosanne had zich van tevoren voorgenomen blanco het avontuur in te gaan. ,,Ik wilde kijken wat er op mijn pad kwam in plaats van direct de liefde van mijn leven tegen het lijf te lopen.’’