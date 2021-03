Cultuursector na regeling benieuwd naar voorwaarden festivals

Demi Lovato beschul­digt drugsdea­ler van misbruik: ‘Hij liet me voor dood achter’

17 maart De man die Demi Lovato in 2018 de drugs verkocht die haar bijna fataal werden, heeft die avond ook misbruik gemaakt van de toestand waarin de zangeres verkeerde. Dat vertelt Demi in haar docuserie Dancing with the devil.