‘Cultuurbarbaar’ Johan Derksen is de tweede gast in nieuw seizoen Sterren op het Doek

Met een anekdote verklapt Derksen zijn deelname aan Sterren op het Doek. ,,Ik had gisteren ook een heel rare ervaring met Omroep Max. Ik zit in het programma met die schilderijen. Bij Go Ahead in het stadion. Ik denk je moet daar poseren, dan ga ik een sigaartje roken. Komt die eindredacteur namens Jan Slagter, die kettingroker, en dan mag ik niet roken in een programma van Max. Wel jeu de boulen in Kroatië, maar niet roken.”



Derksen heeft al een idee wat hij met het winnende schilderij gaat doen. ,,De mooiste kies ik uit en dan krijgen jullie die als ik hier vertrek als aandenken', zegt hij tegen Wilfred Genee en René van der Gijp in Veronica Inside. De besnorde analist heeft aangekondigd eind van het tv-jaar te vertrekken bij de talkshow.



Het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek is vanaf zaterdag 23 oktober te zien op NPO 2. Naast Derksen zal ook Arjen Lubach te zien zijn in de nieuwe reeks.