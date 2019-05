‘Cristiano Ronaldo koopt duurste racebolide ter wereld’

Ronaldo, die bij de Italiaanse club Juventus speelt, heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De firma Bugatti evenmin, omdat het bedrijf de privacy van kopers hoog in het vaandel heeft staan. Wel heeft Bugatti bevestigd dat de wagen daadwerkelijk is verkocht. La Voiture Noir (de zwarte auto, red.) is gestyled naar de Bugatti Type 57 SC Atlantic, waarvan er tussen 1936 en 1938 vier zijn gemaakt. Drie van de Atlantic Coupé's zijn in handen van schatrijke verzamelaars die er circa 40 miljoen euro voor betaalden. Het laatste exemplaar is nog altijd spoorloos. Kenners vermoeden dat, als de auto ooit wordt gevonden, er makkelijk 100 miljoen voor zal worden betaald.

Volgens Britse en Italiaanse media is Ronaldo - jaarinkomen vorig jaar naar schatting 30 miljoen euro - toch echt de nieuwe eigenaar van het ‘racepaard’ dat dit jaar op een autoshow in de Zwitserse stad Genève voor de eerste keer aan de wereld werd getoond. Van de auto, die een kunstwerk wordt genoemd, bestaat slechts één exemplaar. Mocht Ronaldo de bolide daadwerkelijk hebben gekocht, dan krijgt hij de wagen pas over twee jaar. Zo lang duurt het namelijk om het prototype van La Voiture Noir rijklaar te maken.

De voetballer hoeft de komende twaalf maanden echter niet met het openbaar vervoer naar wedstrijden. Volgens kenners heeft hij momenteel de volgende, exclusieve wagens in zijn garage staan: een McLaren MP4-12C, Audi R8, BMW M6, Porsche 911 Cabrio, Maserati GranCabrio, Bentley Continental GTC Speed, Mercedes-Benz S65 AMG, Rolls-Royce Ghost, Ferrari 599 GTO e F12 TDF, Lamborghini Aventador en de Bugatti Chiron.

Behalve ‘eigenaar’ Ronaldo wordt ook de naam genoemd van Volkswagen’s voormalige voorzitter Ferdinand Piëch. Hij zou Bugatti opdracht hebben gegeven het racemonster te bouwen ter viering van het 110-jarige jubileum van het Franse merk. Net als Ronaldo heeft ook Piëch nog niet op het nieuws gereageerd. Hoewel media spreken over een aanschafprijs van 11 miljoen, stond de bolide tijdens de autoshow in Genève nog in de boeken voor 16,7 miljoen euro. Waarom Bugatti de prijs met bijna zes miljoen euro liet zakken, is onduidelijk.

De wagen die Ronaldo zou hebben gekocht.