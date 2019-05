Crashen in de keuken: wat kan Max Verstappen nog doen tegen Mercedes?

nieuwe videoserieRob Kamphues en Robert Doornbos blikken vanaf vanavond elke maandag na een Formule 1-race terug. Bekijk hierboven de eerste aflevering van Crashen in de keuken. De nabeschouwing staat elke maandagavond na een race om 19.00 uur online op deze site. Lees hieronder wat beide mannen over hun nieuwe programma te zeggen hebben.

Hij vindt het een fijn initiatief, er is op maandag altijd zoveel om op terug te blikken, Robert Doornbos kon er nooit iets mee. Hij is blij dat hij de extra ‘on board-beelden’ kan laten zien tijdens Crashen in de keuken. Maar er is één ding waar Doornbos een stuk minder naar uitziet: eten bij Rob Kamphues. ,,Echt niet te hakken wat die man maakt, lekker wegspoelen met een wijntje.’’ Doornbos zegt het lachend, dat wel.

Die lach hangt samen met het elkaar op de hak nemen, iets dat de twee veelvuldig zullen doen. Want los van de serieuze bespiegelingen over de Formule 1 (Kamphues: ,,De echte fans kunnen er geen genoeg van krijgen’’) zal Crashen in de keuken sfeer uitademen. Kok Kamphues (‘ik kook graag, Robert moet het opeten’) bereidt een lunch in de sfeer van het land waar de race heeft plaatsgevonden. Er komt een glaasje wijn bij en boven de pannen en snijplanken bespreken de twee op losse wijze de belangrijkste conclusies na de Grand Prix.

Presentator Kamphues (58) en voormalig coureur Doornbos (37) zien elkaar vanwege hun werk bij Ziggo Sport rond de Formule 1-races zeer regelmatig. Op een racedag zitten ze de hele dag in dezelfde studio. De onderlinge klik is goed, zozeer zelfs dat de twee donderdagavond in Winschoten een voorlopig eenmalige theateravond organiseerden waarin ze het publiek onderhielden over de Formule 1 en hun werk.

Naar hun beider gevoel bleef te veel onbesproken in de periode tussen de race en de vooruitblikken op vrijdag (Formule 1 Café op Ziggo Sport). ,,Als wij op zondag na de uitzending de studio uitlopen, hebben we altijd het gevoel dat we nog meer hadden willen vertellen’’, zegt Kamphues. ,,Maar als de uitzending stopt, is er nog van alles niet binnen. Nieuwe beelden uit de auto, interviews. En soms weet je op zondag nog niet alles. Zo reed Bottas in Melbourne zijn teamgenoot Hamilton helemaal zoek. Daar hadden we allemaal een mening over, een dag later bleek dat er een stukje van Hamiltons bodem was afgescheurd, waardoor hij een veel mindere wegligging had. Dat zetten we dan op maandag in het juiste perspectief.’’

Doornbos: ,,Of neem de falende strategie van Ferrari, dat het vlak na de race nog recht praat, maar een dag later alsnog met de staart tussen de benen in een persberichtje toegeeft dat ze fout zaten.’’ Perfecte kost voor de maandagavond, waar dus ook niet eerder vertoonde beelden uit de auto te zien zijn. ,,De coureurs hebben een stuk of zeventig opties op dat stuurtje, door die on board-beelden kun je precies zien wat ze doen. Ik pluis die altijd helemaal uit’’, zegt Doornbos.

Maandag crasht hij voor het eerst bij Kamphues in de keuken. De twee wonen niet ver van elkaar vandaan, dat scheelt. Alleen dat eten, hè. ,,Zondag rijden ze in Spanje, dan zal het Rob nog wel lukken en na Italië kan hij nog wel een pastaatje maken. Maar er zijn ook plekken waar ik me meer zorgen over maak. Gelukkig hebben we Azerbeidzjan dit seizoen al gehad. Ik zorg gewoon dat ik al een stevige lunch heb gehad voordat ik bij hem arriveer, heb ik tenminste geen honger meer.’’

