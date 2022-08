CPNB-directeur door het stof: Had dit boek niet mogen noemen als minder toegankelijk voor jongeren

Vooral online ontstond ophef over een uitspraak van Aendekerk, die ze deed in een interview met de NOS. ,,In dat interview heb ik Het bittere kruid van Marga Minco als voorbeeld genoemd van een minder toegankelijk boek voor jongeren die weinig lezen”, legt de directeur uit. ,,Dat had ik niet moeten doen en dat spijt me zeer. Ik vind het vreselijk dat ik mensen en met name de familie Minco en Marga heb gekwetst met mijn uitspraak. Dat is ook nooit mijn intentie geweest.”



De reportage van de NOS ging vooral over de vraag hoe de Nederlandse boekenwereld de vergrijzing tegen kan gaan. ,,Hoe komt het dat we jongeren steeds minder bereiken en inspireren? Hoe komt het dat een grote groep jongeren niet of nauwelijks leest? Ik wilde in het interview benadrukken dat we jongeren daarbij kunnen helpen als we ze boeken aanreiken die aansluiten bij hun beleving en leesniveau”, legt Aendekerk uit. ,,Het was terugkijkend verstandiger geweest daarbij geen concreet voorbeeld te noemen.”



Zij beklemtoont dat ‘Het bittere kruid een historisch belangwekkend en nog steeds actueel boek binnen de Nederlandse literatuur is. ,,Het is geenszins mijn bedoeling geweest daar ook maar iets aan af te doen.’’



Marga Minco, die in 1986 het boekenweekgeschenk De glazen brug maakte, is de schrijfster van een klein, maar veelgelezen oeuvre waarin de Duitse bezetting en het toeval van het overleven terugkerende thema’s zijn. Haar bekendste boek is Het bittere kruid uit 1957. Zij heeft, als enige van een joods-orthodox gezin, de oorlog overleefd. Minco is inmiddels 102 jaar oud.