Courteney Cox bezoekt haar oude Friends-appartement

Cox filmde zichzelf voor het gebouw op de hoek van Grove Street en Bedford Street in New York, dat gebruikt werd als buitenlocatie voor Monica Gellers appartement. ,,Goedenacht jongens, ik ga naar huis”, lacht ze in het filmpje, waarna ze wuivend naar het gebouw loopt. Daarna glijdt de camera in ware Friends-stijl langs het appartementsgebouw naar boven, en wordt de themamuziek ingestart. De Hollywoodactrice bedacht een passend bijschrift: ‘The One Where My Rent Went Up $12.000'.