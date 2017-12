Countryzanger Rowan steelt harten van The Voice-kijkers

Kemna Casting stelt gedragscode op voor audities

20:54 Kemna Casting heeft een gedragscode opgesteld voor de medewerkers. Het in opspraak geraakte grootste castingbureau van Nederland stelt in de zogenoemde Integriteitsregelingen Kemna Casting te hechten aan een veilige werkomgeving, waarin geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen, zoals machtsmisbruik of ongewenste intimiteiten.