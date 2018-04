Cosby Show-actrice wint voogdijzaak over dochtertje

Keshia, die jongste dochter Rudy speelde in The Cosby Show, kondigde op oudjaarsdag 2016 haar verloving met oud-footballspeler Ed Hartwell aan. Een dag later trouwde het stel al, en in juli van 2017 maakte de actrice bekend dat ze zwanger was van Ed. Zeven dagen later vroeg hij een scheiding aan. In een interview met de New York Post verklaarde de atleet dat Keshia stiekem zwanger was geraakt. Hij eiste in de scheidingspapieren ook een vaderschapstest. Na de geboorte van Ella Grace in januari van 2017, bleek hij wel degelijk de vader van het meisje.



Een rechter keurde de scheiding maandag officieel goed, volgens TMZ op grond van ontrouw en wrede behandeling van Eds kant. De oud-atleet, die voor zijn huwelijk met Keshia geregeld te zien was in Real Housewives Of Atlanta als partner van 'housewife' Lisa Wu, krijgt wel omgangsrecht.



Keshia was 13 jaar toen The Cosby Show ten einde kwam. Ze verdween een tijd uit de spotlight om naar school te gaan en te studeren. Vanaf 2008 was ze zes seizoenen lang te zien in sitcom Tyler Perry's House of Payne. Vorig jaar stond ze in de spotlights toen ze haar televisievader Bill Cosby kwam steunen tijdens de misbruikzaak tegen hem. Ze was het enige castlid van The Cosby Show dat openlijk achter de gevallen komiek stond. De actrice verklaarde dat de beschuldigingen niet overeen kwamen met Bill Cosby zoals zij hem kende, maar liet weten dat ze elke uitspraak in de rechtszaak zou accepteren.