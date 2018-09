Corry 'King' mag nog even blijven

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema's terug op Expeditie Robinson .

Wat viel er op?

De makers van Expeditie Robinson, ze verzinnen elk jaar iets anders. Vorig verschenen voor het eerst sinds 2009 weer Onbekende Nederlanders op het eiland. Vier stuks die meteen de winnaar (Carlos Platier Luna) afleverden. Dit jaar zijn er zeven onbekenden, van majoor Gwenda en havenarbeider Robin tot coffeeshophouder Sandra en, omdat boeren vandaag de dag op tv een garantie voor succes zijn, melkveehouder Jan. Oh ja en Laurie, die er achter komt dat Tony Junior - een DJ en ook nog eens de lover van Maan - op het eiland zit. En daar had ze een Tindermatch mee. ‘Facking ongemakkelijk’. Dus drie teams: de Onbekenden en de BN’ers, die verdeeld zijn over Kamp Noord en Zuid. Nieuw dit jaar: de teamcaptains. De drie teams moeten zelf een leider kiezen die een gouden munt heeft en niet weggestemd kan worden als deze wordt ingezet. In Kamp Noord wordt dat Tony Junior. Actrice Stijn Fransen: ,,Ik baal gigantisch dat Tony die gouden munt nu heeft, maar ja, ik heb zelf ook gekozen voor Tony”. In Expeditie Robinson zit van alles, dus ook tegenstrijdigheid.

Hoe erg was het gekonkel?

Expeditie Robinson, dat is medekandidaten wegstemmen, ‘bondjes’ sluiten, liegen en bedriegen. En jawel, nog voordat er gestemd hóeft te worden, neemt Aisha kompanen Steven Brunswijk en rapper Josylvio apart. De hiphopster, die je met die centimeters lange nagels en opvallend dreadlockkapsel eerder op een muziekfestival zou verwachten dan op een onbewoond eiland, stelt voor Jody Bernal van het eiland af te knikkeren. ,,Een goeie gast, maar hij voelt de groep niet aan”. Het mooie van dit bekokstoven: ze schakelen over van praten naar fluisteren. Overigens hoeft Jody niet te wanhopen. Ten eerste hoeft er nu niet gestemd te worden, ten tweede: Soundos El Ahmadi lag vorig jaar ook meteen onder vuur, maar haalde wel de finale. Corry Konings, de oudste ooit, wordt gespaard. ,,Corry King”, zegt Aisha, ,,is te voor de hand liggend. En die gaat straks vanzelf wel”.

Hoe is het met de honger?

De Robinsons, ze zitten net op het eiland dus is er genoeg te eten en (dus) weinig te klagen. Hooguit over de ‘keuken’ in Kamp Zuid. Rapper Josylvio denkt aan een kookvuurtje maken. Uit de wind, achter een rots en dicht bij het water. Wat blijkt? Na een beetje vloed: wég keuken. En vuur maken gaat óók al niet lekker. ,,Ik heb gemerkt dat dat niet mijn sterkste kant is”, zegt de rapper droogjes. En nóg droger is de bijval van Aisha: ,,Toen ik het op tv zag allemaal van Expeditie Robinson, leek het wel makkelijker.” Over eten gesproken: als hun kapitein Donny Roelvink de proef wint en niemand weg hoeft, klaagt Aisha. ,,Ik had liever gehad dat hij iets van food had gewonnen. Een watermeloen. Of kip.”

Wat zagen we in de proef?

In Robinson, zo zagen we vorig jaar, worden Onbekenden BN’rs. En Gwenda is nu al op weg. Ze noemt zichzelf een manvrouw. ,,Ik ben vrij dominant”, laat ze vooraf weten, ,,maar ik ga proberen dat niet te zijn, want dan lig je er snel uit.” Desondanks toch maar de klus van kapitein aangenomen. In de proef, een strijd van graven, hakken, pijltjes blazen en vuur maken, redt ze het niet tegen winnaar Donny Roelvink (Zuid) en Tony Junior (Noord). De eerst twijfels komen al. ,,Ik voel nog steeds steun van mijn team, maar ik ben wel bang dat ik als ik om de dag een kapiteinsproef moet doen en ik niet ga winnen, dat ik afgerekend word.”

Quote van de week

Als Gwenda in het kamp van de Onbekenden vertelt dat Donny Roelvink ook meedoet, is de reactie van coffeeshophouder Sandra: ,,Heeft-ie de gele zwembroek van zijn vader aan?”

