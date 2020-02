Coronavirus treft theater Stage Entertainment in Milaan

Married at First Sight-José nog niet verliefd op Ferry: ‘Maar er groeit iets’

12:20 Married at First Sight-kandidate José van der Heijden (44) heeft nog geen verliefde gevoelens voor Ferry, de man aan wie ze in het RTL 4-programma werd gematched. Volgens de Gorcumse ‘groeit er wel iets’.