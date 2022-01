Corona vaagde groot deel inkomsten Nederlandse popmuziek weg

Definitieve cijfers over vorig jaar zijn er nog niet, maar naar verwachting zullen de cijfers voor 2021 ook niet goed zijn, zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. De evenementen- en cultuursector hebben ook vorig jaar het meest last gehad van lockdownmaatregelen, omdat bedrijven in deze branche het snelst gesloten werden en vaak pas als laatste weer open mogen. Theaters openden eerder deze week daarom uit protest als ‘kapsalon’, ondanks de coronabeperkingen die nog voor culturele instellingen gelden.

Volgens onderzoekers van Perfect & More voegden de opbrengsten van Nederlandse popmuziek in het buitenland in 2020 75,3 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie. Dat is 65 procent minder dan in het voorgaande jaar. Het hardst daalden de inkomsten uit optredens van popartiesten over de landsgrens. Hier ging ruim driekwart van de inkomsten verloren. De popindustrie verdiende in vergelijking met 2019 wel iets meer aan auteursrechten op muziek.