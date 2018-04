Contactverbod voor stalker van Mr. Probz

Probz' advocaat Royce de Vries zegt dat de zanger van Nothing really matters en Waves dagelijks veel last heeft van de vrouw. ,,Hij wordt ernstig en aanhoudend belaagd. Er is sprake van een gevaarlijke situatie'', aldus De Vries eerder.



In de rechtbankstukken staat dat de vrouw en Mr. Probz eind 2015 voor de eerste keer contact hadden. Na reacties over en weer op sociale media hadden de twee in dat jaar ook een 'vriendschappelijke ontmoeting'. Dat gebeurde nadat de vrouw volgens eigen zeggen in november 2015 uit een opvang in Amsterdam was gezet. Mr. Probz regelde vervolgens anderhalve maand onderdak voor haar in een Amsterdams hotel. Daarna stond de vrouw onaangekondigd voor zijn appartement in de hoofdstad.