Connie Witteman weer gelukkig in de liefde

Goed nieuws voor Connie Witteman: er is een nieuwe man in haar leven met wie ze het ‘erg leuk’ heeft. Het gaat om de Amsterdammer Henk de Vries, oprichter van het bekende The Bulldog-imperium, waar onder meer een reeks coffeeshops onder valt. Dit meldt Privé .

Connie en Henk kennen elkaar al ruim 35 jaar en zijn altijd goed bevriend geweest. ,,We zagen elkaar als vrienden soms wat vaker, soms wat minder. Henks lieve vrouw is drie jaar geleden overleden, wat voor hem een verschrikkelijke tijd was. We zijn deze zomer een keer met elkaar gaan eten, eerst nog met gezamenlijke vrienden erbij. En dat hebben we daarna nog een paar keer met z’n tweeën gedaan. Toen kwam het plan samen met vakantie te gaan en vorige week zijn we teruggekomen van een ruime week op Curaçao. Dat was heerlijk en daar hebben we besloten eindelijk, alsnog, voor elkaar te gaan nu we beiden alleen zijn”, aldus Witteman.

Laatste liefde

Hoewel Connie niet zo lang geleden nog riep dat ze geen behoefte meer had aan een nieuwe liefde, komt ze daar nu van terug. ,,Dat gevoel sloeg dus om toen ik Henk weer vaker ging zien en toen ook het besef kwam dat mijn liefdesleven niet zo mócht eindigen als het alweer bijna drie jaar geleden deed. Maar Henk wordt zeker mijn láátste liefde. Daar ben ik van overtuigd. Het is mooi dit geluk nog te vinden op onze leeftijd. We zijn beiden begin zeventig. We gaan er volop van genieten.’’

Voor De Vries hoeft al die media-aandacht niet zo en blijft hij het liefst uit de schijnwerpers. Maar omdat het paar in het vliegtuig vanuit Curaçao door medereizigers gespot werd, wilde Witteman hun verhaal liever zelf vertellen om een einde te maken aan geruchten. ,,We doen er niet spannend over. We hebben het erg gezellig samen, maar willen er verder absoluut niet over uitweiden.’’

Wittemans laatste relatie was met Eugène van Dun, tegenover wie ze uiteindelijk in de rechtbank stond om een geldkwestie. Het stel was vijf jaar samen.

