Conchita Wurst kan zich niks meer herinneren van winst Songfestival

Rapper A$AP Rocky vrijgela­ten, uitspraak drie dagen vóór show op Lowlands

2 augustus Rapper A$AP Rocky is vandaag in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie in Zweden eiste eerder op de dag een half jaar gevangenisstraf tegen de Amerikaanse rapper, omdat hij ruim een maand geleden betrokken was bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm.