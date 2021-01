Concert, theater en voetbal: eerste proeven met publiek op 15 februari

Livemuziek in 2021: Hoop voor festivals, niet voor de grote stadioncon­cer­ten

21 januari Muziekliefhebbers: vergeet dit jaar concerten in Goffertpark, Kuip of Arena, maar wanhoop niet. Het komt zeker goed met livemuziek, zeggen de twee directeuren van Mojo Concerts. De hoop is gevestigd op komende zomer, waarbij zelfs de festivals niet onmogelijk zijn.