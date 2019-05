Concert Elton John last minute verplaatst naar volgende maand

Het management van Sir Elton laat in een verklaring weten het te betreuren dat het optreden niet door kan gaan en belooft het in juni goed te maken met de fans. ,,Wanneer iedereen topfit is en we onze hele band hebben om een show neer te zetten die de Nederlandse fans verdienen." Kaartjes voor het concert blijven geldig voor de nieuwe datum. Fans zijn per e-mail ingelicht over de mogelijkheden wanneer ze niet kunnen in juni.