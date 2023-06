Concert Burna Boy wordt op 23 juli ingehaald in Gelredome: ‘Nogmaals sorry’

Het geannuleerde concert van zanger Burna Boy wordt op zondag 23 juli ingehaald in de Gelredome in Arnhem. Dat schrijft de artiest op Instagram. Nadat fans zaterdagavond zo’n 2,5 uur hadden gewacht op de artiest, werd het concert geannuleerd.

Het concert zou eigenlijk om 20.45 uur van start gaan, maar op Twitter meldden bezoekers al dat Burna Boy ruim twee uur later nog niet in beeld was. Uiteindelijk werd het concert geannuleerd. Het leidde tot woedende fans. ,,De vlucht van Burna Boy is door redenen die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken..”, schreef de Gelredome op Twitter.

De artiest zelf legt ‘de oorzaak van de schade’ in zijn bericht bij de Britse organisator GMTLive. ,,De organisatie zal niet meer betrokken zijn bij dit evenement of een ander Burna Boy-evenement in de toekomst”, aldus de artiest.



GMTLive was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Het Instagram-account van het bedrijf is ook uit de lucht.

Excuses

In zijn bericht biedt Burna Boy excuses aan aan zijn fans. ,,Nogmaals mijn diepste excuses voor het ongemak dat gisteravond is veroorzaakt. Ik besef dat mensen van ver zijn gekomen en een show hadden verwacht”, schrijft hij. ,,Ik begrijp dat mensen bepaalde offers hebben gemaakt, mensen met planningen, banen en families. Mijn hart is gebroken.”

Tickethouders krijgen een mail van de organisator. Volgens Burna Boy is het mogelijk om aanspraak te maken op gratis vervoer naar het concert. De Nederlandse rapper Jonna Fraser, die eigenlijk als verrassingsact zou dienen, hield het publiek zaterdagavond bezig.

