Componist Ennio Morricone op 91-jarige leeftijd overleden na val

Morricone werd geboren in Rome op 10 november 1928. Al op 6-jarige leeftijd begon hij met het componeren van muziek, maar het zou nog tot 1961 duren voordat hij z’n eerste soundtrack schreef, voor de film Il Federale. Het bekendst is hij van z’n samenwerking met regisseur Sergio Leone. Morricone verzorgde de soundtrack van de films For a fistful of dollars, For a few dollars more, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West, Down the Head, en Once Upon a Time in America.