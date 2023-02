Componist Burt Bacharach, de man achter talloze hits, op 94-jarige leeftijd overleden

Hij stierf thuis in Los Angeles. De songwriter en pianist scoorde in zijn decennialange carrière tientallen hits, die hij veelal samen schreef met Hal David (1921-2012). Onder de bekendste klassiekers zijn I say a little prayer (gezongen door Aretha Franklin), What’s new pussycat? (van Tom Jones) en Raindrops keep falling on my head (uitgevoerd door B.J. Thomas voor de film Butch Cassidy and the Sundance Kid).

In totaal componeerde hij meer dan 500 liedjes en won hij zes Grammy’s en drie Oscars. Trijntje Oosterhuis is groot fan van de Amerikaanse grootmeester en nam drie albums met hem op, het laatste in 2021. Dat gebeurde op afstand, terwijl Bacharach ‘vanuit zijn keuken’ meekeek. Ze merkte dat hij ouder en broos was geworden, maar dat maakte voor hun connectie niet uit. ,,We hebben contact op een frequentie van hart tot hart’’, zei ze tegen deze site.



De in Kansas City geboren Bacharach sloop als minderjarige al jazzclubs binnen en werd later klassiek geschoold. Hij toonde zich een veelzijdig muzikant, bijvoorbeeld toen hij als arrangeur mee op tournee ging met Marlene Dietrich in de jaren 50 en 60. Zijn doorbraak als songwriter kwam in 1957, het jaar waarin hij David ontmoette.

Bacharach werkte later veel samen met Dionne Warwick, voor wie David en hij onder meer Walk on by schreven. Toen Bacharach en David hun samenwerking staakten en Warwick zonder liedjes kwam te zitten, sleepte ze hem met succes voor de rechter. Het was een ‘kostbaar en ongelukkig’ conflict dat hij naar eigen zeggen ‘stom en verkeerd’ afhandelde. In 1985 legden ze het bij en werkten ze samen aan een versie van That’s what friends are for.

