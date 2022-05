Complete line-up NN North Sea Jazz Festival bekend

Eerder was al bekend dat Alicia Keys, Diana Ross, Nile Rodgers & CHIC, Erykah Badu, Gregory Porter, H.E.R., Diana Krall, IbrahIm Maalouf, Michael Kiwanuka en Artist in Residence Herbie Hancock dit jaar optreden. Het festival opent op donderdag 7 juli met een concert van John Legend, die ook het openingsconcert van de verplaatste editie in 2021 zou verzorgen. Jazzpianist en -componist Herbie Hancock is tijdens de 45e editie de zogenoemde ‘artist in residence’ en geeft meerdere concerten tijdens het festival dat van 8 tot en met 10 juli duurt.