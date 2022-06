Comedian grapt over beruchte feestjes Boris Johnson terwijl hij in publiek zit, kijkers smullen

Met videoDe Britse comedian Lee Mack (53), een van de bekendste grappenmakers van Engeland, heeft zich niet ingehouden toen hij gisteravond het grote jubileumconcert voor koningin Elizabeth presenteerde. Met premier Boris Johnson in het publiek opende hij de show met een vileine grap over diens beruchte feestjes in coronatijd.

Het presenteren van zo’n prestigieus evenement is ongetwijfeld een eer voor Mack, maar daar hoort wel bij dat je alleen nette grapjes maakt en je nauwkeurig aan het script houdt. Dat laatste deed hij niet.

Premier Johnson kwam de afgelopen maanden ernstig onder vuur te liggen toen bleek dat overheidspersoneel allerlei feestjes had georganiseerd terwijl de rest van het land in lockdown zat. Uit een rapport over partygate, zoals het schandaal heet, bleek dat in Downing Street een losbandige drankcultuur heerste tijdens de pandemie. De politie schreef meer dan honderd boetes uit, waarvan eentje aan Johnson. Zowel de oppositie als leden van zijn eigen Conservatieve Partij zouden willen dat hij opstapt, maar daar wil Johnson niet in meegaan.

Het gedrag van de politicus is al jaren voer voor comedians, maar het komt niet vaak voor dat de man zelf in het publiek zit. Lee Mack trof het gisteravond bij het jubileumconcert voor de Queen in Londen. Het feest vond plaats buiten de ‘gates’ van Buckingham Palace. Niet alleen Johnson luisterde mee, ook onder anderen prins William, hertogin Kate, prins Charles en Camilla:

De prominenten bij het concert voor de Queen, met Boris Johnson (links, derde rij) en hertogin Kate, prinses Charlotte, prins George, prins William, Camilla en prins Charles.

,,Eindelijk kunnen we de woorden party en gate zeggen, maar nu op een positieve manier’’, grapte Lee Mack meteen bij aanvang van de show, waarna hij een groot applaus kreeg van het publiek. ,,Dit stond niet op de autocue, moet ik toegeven.’’



Tweets met complimenten voor Mack verzamelden al snel tienduizenden likes. ‘Een shout-out naar Lee Mack omdat hij meteen partygate erin gooit, met Boris in het publiek. Gewoon geweldig’, klonk het onder meer. Ook collega’s waren onder de indruk, onder wie Omid Djalili. ‘Lee Mack. Meer heb ik niet te twitteren. Gewoon om hem trending te houden.’

Lee Mack is goed voor miljoenen views op YouTube met filmpjes van de BBC-panelshow Would I lie to you?, in Nederland bekend als Sterke verhalen. Daarin heeft hij als teamcaptain veel chemie met opponent David Mitchell en presentator Rob Brydon. Collega’s roemen hem vaak als een van de snelst denkende komische breinen. Onlangs had hij nog de lachers op zijn hand toen hij samen met zijn blinde collega Chris McCausland een prestigieuze tv-prijs uitreikte:

Lee Mack in Would I lie to you?, met Bob Mortimer en Alice Levine.

