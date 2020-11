Comebacksingle Jopie Parlevliet verschijnt met doventolk

Richard krijgt veel reacties van mensen op het nummer, waarvoor hij voor het eerst in vier jaar weer in de huid kroop van de Rotterdamse diva. ,,Ik krijg mails van mensen die zelf op de IC hebben gelegen, maar ook berichten van mensen die iemand aan corona zijn verloren. Zelfs zij zijn enthousiast over het nummer en gaven aan blij te zijn met wat relativering en luchtigheid. Toen ik het nummer schreef dacht ik dat mensen het best leuk zouden vinden. Maar dat het zó omarmd zou worden, had ik nooit durven dromen. Het is blijkbaar precies wat we nu even nodig hebben.”