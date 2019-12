Colin Firth en vrouw gaan na 22 jaar uit elkaar

podcast Series bingen in het basispak­ket? Dat kan!

13:27 Met AppleTV+ en Disney+ beschikken we sinds kort over nóg meer streamingsdiensten om series te verslinden. We rennen onszelf bijna voorbij om alles bij te houden. in Bingewatchers, onze podcast voor serieliefhebbers, bespreken we deze keer de mogelijkheden die het basispakket ons biedt.