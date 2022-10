Coldplay-zanger Chris Martin moet concerten afzeggen door fikse longinfectie

In een statement op Instagram schrijft de band dat Martin op strikt doktersadvies drie weken rust moet nemen. De Britten bedanken de fans voor het begrip dat de gezondheid van de zanger nu voorop wordt gesteld. ‘We zijn optimistisch dat Chris zal terugkeren in goede gezondheid na de voorgeschreven medische break en we kijken er naar uit de tour weer te hervatten.’

Coldplay zal de afgelaste shows begin 2023 inhalen, maar fans die daar niet bij kunnen zijn kunnen hun geld terugkrijgen. Coldplay staat in juli volgend jaar drie keer in Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

